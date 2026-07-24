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24 июля, 16:45

Туризм

Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Визовый центр Италии компании VMS в Москве начал требовать предоплату сервисного сбора при записи на подачу документов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сумма предоплаты составляет 3 850 рублей. Ее необходимо внести сразу при создании записи. После заполнения нужных данных система перенаправляет на страницу оплаты.

Перенести запись можно только один раз. Если отменить визит позднее чем за 72 часа до назначенного времени, то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя или по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, сбор также не вернут.

Туроператор Space Travel отметил, что нововведение действует только при записи в визовые центры VMS, тогда как в операторе Almaviva, который обслуживает визовые центры Италии в регионах, предоплату еще не ввели.

По данным АТОР, на официальном сайте VMS объявлений о новом порядке нет. В разделе "Запись на подачу документов" по-прежнему указано, что запись осуществляется бесплатно, а подтверждение необходимо распечатать и предъявить при входе.

Ранее во французском посольстве в Москве рассказывали, что диппредставительство чаще всего выдает россиянам краткосрочные шенгенские визы. Это визы, обычно выдаваемые для поездок в туристических целях. Французская сторона продолжает выдавать шенгенские визы россиянам, напоминали в посольстве.

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