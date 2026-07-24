"Мосбилет" назвал три московских музея, посвященных поэтам Серебряного века

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко​

В столице работают несколько музеев, где можно познакомиться с творчеством и биографией поэтов Серебряного века, передает портал мэра и правительства Москвы.

В музеях открыты постоянные выставки с уникальными экспонатами, проводятся тематические лекции, встречи и мастер-классы. Билеты на мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Государственный музей В. В. Маяковского

Владимир Маяковский – один из ключевых поэтов Серебряного века. Его наследие включает стихи, драматургию и революционные художественные проекты в области агитационного и рекламного дела. Музей располагается по двум адресам: Студенецкий переулок, дом 6, квартира 20 и улица Красная Пресня, дом 36, строение 1, квартира 24.

Мемориальный фонд музея – один из крупнейших в России. В нем собраны личные вещи поэта: рукотворные книги футуристов, оригинальные фотоколлажи к поэме "Про это", а также куртка Маяковского, переданная в 1948 году его музой Лилей Брик. Для посетителей регулярно проводят лекции, мастер-классы и творческие встречи.

"На данный момент именно площадки в Студенецком переулке и на Красной Пресне являются единственными в России, где можно увидеть подлинные вещи и редкие экспонаты, связанные с Маяковским", – указал заместитель директора музея Тимур Хайрулин.

Квартиры открыты со вторника по субботу: по вторникам, средам, пятницам и субботам – с 11:00 до 19:00, по четвергам – с 13:00 до 21:00. Кроме того, на портале "Узнай Москву" появились аудиогиды по квартирам семьи Маяковских.

Дом-музей Марины Цветаевой

Мемориальная квартира поэтессы Марины Цветаевой находится в районе Арбат, в Борисоглебском переулке, дом 6, строение 1. Музей открылся в 1992 году. В нем воссоздана планировка квартиры поэта и обстановка 1914–1917 годов – времени семейного счастья, а также разлук и потерь.

Старший научный сотрудник дома-музея Наталья Шаинян заявила, что для мемориальных музеев всегда важно сохранить отпечаток личности, когда-то согревшей своим присутствием эти стены.

"Это возможность "прийти в гости”, пусть иногда спустя столетие или два, а то и больше. Поэтому так важна подлинность – здания, интерьеров, предметов", – отмечает Шаинян.

В экспозиции представлены зеркало, бусы, портрет Цветаевой и ее кофейная чашка. Именно в этих стенах она создавала стихи, поэмы, пьесы и прозу. Музей работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 19:00, по четвергам – с 12:00 до 21:00. Понедельник – выходной.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

Музей на Нижней Радищевской улице, дом 2, посвящен истории русского зарубежья XX века. Это единственный подобный музей в России и один из немногих в мире. Постоянная экспозиция рассказывает о жизни художников, ученых, литераторов, гвардейцев, артистов, педагогов и путешественников того времени, об их достижениях и проблемах, триумфах и трагедиях.

Через артефакты музей повествует о трагедии послереволюционного исхода и становлении зарубежной России, когда миллионы творцов сохранили на чужбине национальную идентичность и внесли вклад в мировую науку и культуру.

"Здесь все подлинное – и все доступно для пытливого ума и взгляда", – сказала заведующая отделом истории российского зарубежья в музее Марина Сорокина.

Ученый секретарь Дома русского зарубежья Мария Васильева добавила, что большая часть реликвий, представленных в экспозиции, является даром соотечественников и говорит об их мечте в объединении с исторической Россией и возвращении культурного достояния на родину.

Музей открыт по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям с 11:00 до 19:00, по четвергам и субботам – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной.

Ранее в Сытном дворе музея-заповедника "Коломенское" начала работу выставка "Под покровом Боголюбской. Путь надежды". Экспозиция посвящена 100-летней реставрации иконы "Богоматерь Боголюбская" – одного из важнейших памятников домонгольской Руси. Выставка разместилась в 7 залах на 2 этажах.

