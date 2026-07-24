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24 июля, 11:06

Культура

Юрий Башмет и Игорь Бутман станут участниками фестиваля "Культурный город" в "Зарядье"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль "Культурный город", который пройдет в парке "Зарядье" с 1 августа по 6 сентября. Его участниками станут ведущие российские творческие коллективы и национальные оркестры из разных стран, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В течение пяти недель москвичей и туристов ждут концерты классической и джазовой музыки, балетные и оперные постановки, хореографические номера и поэтические выступления", – отметила Сергунина.

Среди участников – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, хор Сретенского монастыря, артисты Имперского русского балета, симфонический оркестр "Русская филармония".

С 1 по 9 августа в "Зарядье" покажут постановки Всероссийского марафона-фестиваля театров "Россия – театр – общество", посвященного 150-летию Союза театральных деятелей России.

На 12 августа запланирована музыкальная программа "Детская симфония". 13 августа со сцены прозвучат песни о Москве и любимые многими композиции из советских кинофильмов, а 14 августа аудитория узнает о жизни и творчестве Сергея Рахманинова и сможет насладиться его произведениями.

18 августа всех желающих приглашают на выступление Московского государственного академического театра танца "Гжель", 19 августа – на симфонический концерт, знакомящий с талантом композитора Антона Рубинштейна.

С 20 по 23 августа проект "Культурный город" станет площадкой Фестиваля юношеских оркестров мира, который пройдет под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Музыкально-поэтическую программу 25 августа посвятят Роберту Рождественскому, а 26 августа – Владимиру Высоцкому. 27 августа предлагают послушать произведения Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Эдварда Грига и других известных композиторов в современной обработке.

2 сентября на сцену выйдет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, 4 сентября – хор Сретенского монастыря. На 5 и 6 сентября намечены события, приуроченные ко Дню города.

Все мероприятия бесплатные. Условия посещения и подробная афиша – на странице фестиваля.

"Культурный город" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве", который уже стал доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года – "Время быть вместе".

Ранее сообщалось, что уже более 70 тысяч москвичей и туристов посетили фестиваль искусств "Русский КоТ", который продлится до 30 августа. За полтора месяца на площадке провели больше 300 мероприятий различных форматов.

В частности, в честь дня рождения музея 21 июля в рамках фестиваля для гостей подготовили творческие занятия, экскурсии по усадьбе графа Ивана Остермана, в которой располагается культурное учреждение, и многое другое.

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Сюжет: Лето в Москве
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