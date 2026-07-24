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24 июля, 17:37

Город

"Мосбилет" рассказал о программе Недели панд в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Неделя панд состоится в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа. Для гостей подготовили праздничные мероприятия, посвященные дням рождения Диндин и Жуи, которые отмечаются 30 и 31 июля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Неделя начнется с фестиваля "Азия в Московском зоопарке", после чего посетителей ждут поздравления именинников, а завершится праздник насыщенной программой выходного дня.

Посетить Неделю панд можно по стандартному входному билету, однако для участия в лекциях и экскурсиях, посещений кинопоказов нужна предварительная регистрация через сервис "Мосбилет".

На авторских лекциях гостям расскажут, почему детеныши рождаются без привычного черно-белого окраса, какой секрет скрывает их шестой палец, помогающий держать бамбук, и почему они избегают компаний.

В библиотеке Московского зоопарка проведут кинопоказы двух документальных фильмов "Большое путешествие больших панд" и "Катюша: первая в России". Каждый сеанс будет начинаться с разговоров с зоологами, ухаживающими за пандами.

Другой блок программы посвящен знакомству с азиатской фауной. Для посетителей организуют экскурсию "Панда и ее соседи", где можно будет увидеть животных, с которыми медведи делят бамбуковые леса и горные склоны Китая.

Программа "Гости из Поднебесной" расскажет о дальневосточных леопардах, гусях-сухоносах, красных волках и других видах.

Также на Неделе панд пройдут мастер-классы по анималистическому рисунку. Участники будут рисовать в зоопарке, наблюдая за животными. На творческих площадках гости сделают экосувениры из природных и безопасных материалов.

Кроме того, можно будет показать свою ловкость и смекалку на игровых зонах и в специальном лабиринте приключений "Путь панды".

Главным событием недели станет тематический квест на аллеях зоопарка. Маршрут будет размещен на официальных страницах в соцсетях. Финалом квеста окажется встреча с экспертами.

Особое внимание будет отведено показательным кормлениям Диндин и Жуи. Перед кормлением в 16:00 31 июля пройдет мастер-класс, на котором участники приготовят съедобный подарок для Жуи. Вручения угощений можно будет увидеть и в онлайн-трансляции на странице zoo.mos.ru/panda.

30 и 31 июля будут вручены большие подарки, а в остальные дни – маленькие.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила, что учреждение продолжает переговоры с китайской стороной в надежде оставить панду Катюшу в России, несмотря на действующие международные правила. Для нее уже строят новый просторный павильон с собственной кормокухней, отдельными помещениями и летними вольерами. По словам главы зоопарка, он станет одним из самых красивых на территории учреждения.

Неделя панд пройдет в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа

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