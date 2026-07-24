Тренд на использование зарядки Apple Watch в маникюре распространился в Сети

Фото: 123RF.com/phototriangle

В соцсетях распространился тренд на использование зарядки от часов Apple Watch для маникюра с эффектом "кошачий глаз". Устройство ставят под палец как инструмент для формирования узоров на магнитном лаке.

Для получения необычного эффекта нужно поднести ноготь с невысохшим покрытием к зарядке и подождать около минуты. Благодаря действию магнитного поля на поверхности ногтя появляется рисунок, который закрепляется после высыхания.

Тренд стал популярным после появления публикации пользовательницы Reddit под ником peninkling. Ее примеру последовали и другие блогеры. По словам интернет-пользователей, эффектный маникюр можно получить и с помощью других магнитных аксессуаров Apple, в том числе чехлов и картхолдеров.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова заявила, что после попыток осветления с помощью лимонного сока под прямыми солнечными лучами человек может столкнуться с ожогом кожи, перхотью и потерей волос. По мнению эксперта, способ действительно рабочий, но повторять его очень опасно.