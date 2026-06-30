Врач Анчикова: осветление соком лимона грозит появлением перхоти и потерей волос

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Ожог кожи, перхоть и потеря волос грозят после попыток осветления с помощью лимонного сока под прямыми солнечными лучами. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Екатерина Анчикова.

Ранее в Сети появился новый пляжный тренд: пользователи хвастаются результатами осветления волос после нанесения на них и кожу головы лимонного сока.

По мнению Анчиковой, способ действительно рабочий, но повторять его очень опасно.



Екатерина Анчикова врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Кислоты способны вызвать раздражение на коже и даже ожоги, тем более в сочетании с активным влиянием ультрафиолетового воздействия. Это впоследствии может спровоцировать появление различных дерматозов. К тому же пересушенная кожа, стараясь восстановиться, начинает вырабатывать еще больше кожного сала. И в этой измененной жирной среде моментально разрастаются грибковые колонии Malassezia globosa – главного виновника появления перхоти.

Кроме того, повреждение кожи головы также может вызвать фотосенсибилизацию – повышенную чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Из-за этого каждый раз при попадании солнечных лучей на кожу может возникать покраснение, отек, жжение и зуд, добавила трихолог.



Помимо этого, высококонцентрированный кислотный компонент, которым является лимонный сок, может нарушать структуру волос, они станут сухими, ломкими и тусклыми. В итоге эксперимент с осветлением закончится повышенным выпадением, заключила врач.

Ранее дерматолог Стефано Мария Серини напомнил, что частота мытья волос летом зависит от их типа: людям с жирной кожей головы или активным образом жизни стоит мыть волосы 5–6 раз в неделю. В свою очередь, при сухом или нормальном типе кожи волосы требуют мытья каждые 2–3 дня.