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03 июня, 11:19

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Врач Миронова: включение яиц в рацион может укрепить волосы

Врач назвала продукт для укрепления волос

Фото: 123RF.com/viktoriia88

Включение яиц в ежедневный рацион может укрепить волосы и замедлить процесс облысения. Об этом изданию "Абзац" рассказала дерматолог-косметолог Василина Миронова.

Она пояснила, что яйца содержат питательные вещества, необходимые для здоровья волосяных фолликулов: белок, биотин, железо и цинк. Однако облысение – это сложный процесс, обусловленный в первую очередь генетикой и гормональными изменениями, уточнила специалист.

По ее словам, употребление яиц не сможет полностью остановить алопецию, но может поддерживать общее здоровье волос и кожи головы, то есть потенциально замедлить процесс выпадения и улучшить состояние существующих волос.

Врач рекомендовала есть и белок, и желток, отдавая предпочтение щадящей термической обработке. Однако она подчеркнула, что злоупотреблять продуктом не стоит – достаточно 3–7 яиц в неделю.

При первых признаках облысения Миронова посоветовала обратиться к трихологу или дерматологу для выяснения причины. Для здоровья волос важен сбалансированный рацион, включающий в себя овощи, фрукты и бобовые.

Ранее парикмахер Мария Бурланкова предупредила, что большое количество стайлинговых средств на коже головы может привести к выпадению волос. Избыток продуктов создает барьер, мешающий воздухообмену и блокирующий волосяные фолликулы. Проблема усугубляется, если средства наносятся на кожу головы, хотя это инструкцией не предусмотрено.

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