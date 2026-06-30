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30 июня, 10:14

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Дерматолог Серини: людям с жирной кожей головы летом следует мыть волосы 5 раз в неделю

Врач рассказал, как часто нужно мыть волосы летом

Фото: 123RF.com/olegganko

Дерматолог Стефано Мария Серини заявил, что частота мытья волос летом зависит от их типа. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание El Economista.

По словам врача, людям с жирной кожей головы или активным образом жизни рекомендуется мыть волосы 5–6 раз в неделю. При сухом или нормальном типе кожи волосы требуют мытья каждые 2–3 дня.

При этом, если человек по каким-либо причинам чаще моет голову, следует использовать мягкие и питательные средства, которые сохраняют естественные масла волос, отметил эксперт.

Ранее дерматолог-косметолог Василина Миронова рассказала, что включение яиц в ежедневный рацион может укрепить волосы и замедлить процесс облысения. Она пояснила, что яйца содержат белок, биотин, железо и цинк, которые необходимы для здоровья волосяных фолликулов. Однако злоупотреблять продуктом не следует – достаточно 3–7 яиц в неделю.

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