Врач Скорогудаева: SPF-одежда нужна только при нахождении на солнце по 10 часов

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Покупка одежды с SPF оправдана только при нахождении под открытым солнцем 10 часов и более. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

Ранее SPF-одежда начала пользоваться популярностью у россиян на маркетплейсах.

Эксперт отметила, что главная цель ее разработки заключалась в защите от лучей А-спектра (UVA) тех, кто очень много времени вынужден проводить под солнцем.

"Именно эти лучи медленно приводят к фотостарению кожи, однако не способны заставить загорать, обгорать и не грозят онкологией, в отличие от лучей В-спектра (UVB)", – пояснила дерматолог.

По ее словам, производители постоянно подчеркивают, что SPF-одежда защищает от обоих видов, однако это можно назвать в своем роде маркетинговым ходом. Вещи действительно не пропускают лучи, но оградить тело от UVB под силу и вполне обычной одежде.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Не зря же на теле остаются незагоревшие участки от лямок купальника: все потому, что им сложно проникнуть через ткань. При этом UVA-лучи она свободно пропускает.

Однако последние действуют не так агрессивно. UVA-лучи довольно слабые, поэтому использовать достаточно дорогую SPF-одежду есть смысл только при длительном нахождении на открытом солнце, например по 10 часов.

"В основном это тема для спортсменов, например яхтсменов, которые получают большое количество ультрафиолета за счет отражения лучей от воды. Обычному отдыхающему вполне достаточно пользоваться кремом, на котором есть пометка, что он защищает от UVB и от UVA-лучей", – отметила Скорогудаева.

Также следует помнить, что одежду могут подделывать и продавать некачественный товар. Обычный покупатель не сможет проверить надежность защиты, заключила эксперт.

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