30 апреля, 13:49

Дерматолог Галлямова: обладатели веснушек в зоне риска развития меланомы

Дерматолог объяснила, могут ли веснушки стать предвестниками онкологии

Фото: 123RF.com/plaifahwannapa11

Веснушки не перерождаются в онкологию, но предупреждают о предрасположенности человека к появлению злокачественных новообразований. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

30 апреля отмечается День веснушчатых созвездий, который посвящен обладателям веснушек. По словам эксперта, мелкие пятна на открытых участках кожи, которые многим кажутся довольно милыми, образуются из-за скопления меланоцитов – клеток, продуцирующих пигмент меланин.

Веснушки – это чисто эстетическая, генетическая особенность кожи. Обычно они появляются в детском возрасте и могут проходить во взрослом. А главное – никогда не перерождаются в онкологические образования.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Однако веснушки предупреждают, что человек находится в зоне риска развития меланомы и других злокачественных новообразований: они появляются у людей с первым типом кожи, чувствительным к онкологическим заболеваниям, предупредила дерматолог.

"Соответственно, все, у кого есть веснушки, должны максимально беречь кожу от солнечных лучей и обязательно пользоваться средствами с уровнем защиты SPF 50 при прогнозе ультрафиолетового индекса больше 3", – предупредила врач.

Тем, кому хочется избавиться от веснушек, Галлямова советует не тратить время на народные методы, такие как протирание соком лимона или раствором перекиси водорода. Они лишь способны слегка осветлить саму кожу. Полностью убрать пигмент можно при помощи лазера или фототерапии, заключила Галлямова.

Ранее врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева предупредила, что весенний период опасен тем, что средневолновое ультрафиолетовое излучение (UVB-лучи) становится активным. Оно вызывает фотостарение кожи, пигментацию, сухость, а главное – способно привести к развитию меланомы.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

