Дерматолог Скорогудаева предупредила об опасности злоупотребления средствами с SPF

Во время весенних прогулок в городе достаточно использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или 20, а работая в офисе, стоит отказаться от средств с химическими фильтрами в составе. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, весенний период опасен тем, что средневолновое ультрафиолетовое излучение (UVB-лучи) становится активным.

"Оно вызывает фотостарение кожи, пигментацию, сухость, а главное – способно привести к развитию меланомы", – предупредила эксперт.

Однако UVB-лучи не могут проникать через стекло, в отличие от длинных UVA-лучей. При этом последние воздействуют на кожу слабее, зато активны круглый год.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Хорошая новость заключается в том, что на сегодняшний день почти любой дневной крем имеет небольшое количество защиты от UVA-лучей, которого хватает городским жителям. Поэтому тем, кто просто выходит утром на работу, едет в авто или на общественном транспорте, а потом работает в офисе даже возле окон, дополнительного средства с SPF не требуется.

В этом случае также не стоит применять и солнцезащитные средства с химическими фильтрами, потому что они вредны для здоровья. Содержащиеся в них соединения могут спровоцировать на коже аллергические реакции и в целом ухудшить ее состояние. К тому же они проникают в организм и в большом количестве способны вызвать гормональные сбои, подчеркнула Скорогудаева.

"Однако если предстоит быть на улице в течение часа и дольше, тогда стоит нанести крем с SPF 15 или 20. Хотя людям с очень светлой кожей и голубыми глазами, а также рыжим с красноватой кожей такая защита требуется и при непрерывной получасовой прогулке, так как они очень чувствительны к ультрафиолетовому излучению и моментально "сгорают", – предупредила врач.

Что касается средств с SPF 30 и 50, то они нужны скорее во время отдыха на юге, где солнце более активно, заключила дерматолог.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова предупредила, что весной особенно важно защищать глаза, поскольку укрыться от прямых солнечных лучей практически негде. При этом оставшийся снег и весенние лужи работают как зеркала, отражая до 80% УФ-лучей прямо в лицо. В таких условиях можно получить ожог сетчатки.

