Эксперт Самбурский: токсичная обстановка на работе может обострить заболевания кожи

Проблемы с кожей могут быть сигналом о сложностях с психическим здоровьем, выяснили ученые. Так ли это на самом деле и как еще может проявлять себя стресс, разбиралась Москва 24.

Биомаркеры риска

Зарубежные ученые выяснили, что кожные заболевания могут сигнализировать о высоком риске депрессии и суицидального поведения. Об этом сообщило издание Medical Xpress.

Специалисты провели исследование, в котором принял участие 481 пациент с первым эпизодом психоза – состоянием, при котором теряется связь с реальностью, появляются галлюцинации или бредовые идеи.

Четыре недели участников лечили антипсихотическими препаратами. В результате специалисты заметили разницу в динамике психического состояния у группы без кожных заболеваний и группы, имеющей такие проблемы, как зуд, сыпь и повышенная чувствительность к свету.



Хоакин Гальван руководитель исследования, доктор из Института медицинских исследований Санитария Грегорио Мараньон Пациенты с кожными заболеваниями демонстрировали более высокий уровень депрессии и риска суицида. Среди тех, кто не имел кожных симптомов, суицидальные мысли или попытки фиксировались у 7%, тогда как в группе с кожными проявлениями – у 25%.

Из этого эксперты сделали вывод, что кожные симптомы на ранней стадии психоза способны предупреждать о более выраженных депрессивных проявлениях. И в целом могут сигнализировать о внутреннем психическом неблагополучии, считают ученые.

По мнению исследователей, причина кроется в общем эмбриональном происхождении кожи и нервной системы, которые одинаково формируются из эктодермы. Ученые надеются, что открытие поможет использовать кожные симптомы как биомаркер риска тяжелых психических нарушений, своевременно выявлять пациентов группы риска и эффективно их лечить.

В издании также напомнили о более ранних исследованиях, которые показали, что от 30 до 60% людей с кожными заболеваниями страдают психическими расстройствами. При этом Гальван считает, что это может быть связано с общими воспалительными механизмами и нейроиммунными процессами. Но чтобы подтвердить данную гипотезу, необходимо провести дополнительные исследования, включая анализ пациентов с биполярным расстройством, тревожными и депрессивными состояниями.

"Экран эмоций"

По словам клинического психолога Станислава Самбурского, кожа действительно реагирует на напряжение, стресс, депрессию, тревогу, и с точки зрения психологии ее рассматривают как экран эмоций.

"Все это происходит потому, что кожа и нервная система развиваются из одного эмбрионального листка, поэтому между ними на протяжении всей жизни сохраняется связь", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.



Станислав Самбурский клинический психолог Когда человек переживает стресс, у него повышается уровень кортизола и адреналина, из-за чего усиливаются воспалительные процессы в организме. В итоге нарушаются и барьерные функции кожи, ухудшается ее микроциркуляция и питание, появляется зуд, шелушение, покраснение.

Кроме этого, из-за нервов могут обостряться хронические болезни, чаще всего псориаз, экзема, себорейный дерматит, акне. Все это происходит в результате длительных переживаний, например, при токсичной обстановке на работе. Хотя кратковременные высыпания тоже могут появиться после того, как человек один раз понервничал, уточнил Самбурский.

"То есть кожа является своеобразным психическим датчиком. И когда человек чувствует какую-то уязвимость, ощущает себя виноватым, ему страшно, он думает, что его не любят, отвергают, презирают, кожа может "говорить" за него. И, кстати, у тревожных людей нередко встречается нейродермит – внутреннее напряжение перерастает в то, что человек начинает расчесывать эпидермис", – отметил психолог.

Самбурский также напомнил, что в целом на психическое расстройство реагирует все тело. И в первую очередь нарушаются сон и аппетит. Последний либо пропадает, и человек теряет вес, либо усиливается, приводя к набору лишней массы тела. Кроме этого, у страдающих психическими расстройствами бывают мышечные напряжения, головные боли, спазмы, а также проблемы с ЖКТ – появляется синдром раздраженного кишечника, пояснил специалист.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова также отметила в разговоре с Москвой 24, что стрессы могут опосредованно сказываться на состоянии кожи, потому что повышается кортизол, тревожность, нарушается сон.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Из-за стрессов кожа быстрее увядает, стареет, появляется сухость. К тому же может начаться выпадение волос.

При этом, по мнению эксперта, состояние эпидермиса зависит от целого комплекса причин. А некоторые и вовсе не до конца изучены, как, например, в случае со многими хроническими заболеваниями кожи.

К тому же надо учитывать, что эпидермис также может реагировать на изменение погоды и влажности. Однако определить причину возникновения проблем может только врач, подчеркнула эксперт.