Фитнес-эксперт Каневский назвал лучшие тренировки для борьбы со стрессом

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды тренировок помогают снимать стресс.

Все мы неоднократно видели в фильмах или сериалах, как офисным сотрудникам для эмоциональной разрядки предлагается побить манекен-макивару с изображением начальника или топ-менеджера компании, в которой они работают. Причем такая практика действительно присутствует не только в кино: например, ее активно применяют в Японии, а во многих других странах уже давно существуют так называемые комнаты разрядки.

Получается, если у человека накопились негативные эмоции во время работы, у него есть возможность от них избавиться таким несложным способом.

Но, как не сложно догадаться, в мире единицы компаний предлагают такую опцию, а это значит, что, если вы постоянно испытываете стресс, важно найти такой метод борьбы с ним. Причем который не просто будет его снимать, но и улучшит здоровье.

Что это за методы – разберем в этом материале.

Почему работает метод с манекеном? Нет, не потому, что подчиненный как бы бьет начальника, испытывая от этого определенную разгрузку. Все гораздо проще: любые виды единоборств – это серьезная физическая нагрузка, которая позволяет выплескивать злость через удар. То есть, с одной стороны, вы реально снимаете психологическое напряжение, с другой – переключаетесь на другой вид деятельности – физическую активность, что и является дополнительным фактором, снижающим стресс и раздражительность. Именно благодаря такому эффекту, как никогда, популярны единоборства у людей старше 30, 40 и даже 50 лет, а также у прекрасной половины человечества – ведь бить мешок или даже спарринг-партнера великолепный способ "спустить пар".

Если прибавить к этому, что сами по себе тренировки великолепно развивают сердечно-сосудистую систему, мускулатуру, координацию, а также помогают худеть, получается отличный вид деятельности, полезный для здоровья – как физического, так и психологического.

При этом единоборства подходят далеко не всем, а это значит, что стоит обратить внимание на другие направления, которые также хорошо снимают стресс.

К ним можно отнести все виды танцев, особенно парные. Хастл, ча-ча-ча, вальс – направления, которые полностью погружают партнеров в тренировку, прекрасно снимая напряжение и давая умеренную физическую нагрузку. Многие люди танцы используют не только как способ борьбы со стрессом, но и для укрепления отношений в целом. Правда, здесь важно понимать, что оба супруга должны хотеть танцевать в конкретном направлении, так как часто возникает некий протест со стороны мужчин.

Еще сейчас набирают популярность командные виды спорта, особенно волейбол, в том числе пляжный, футбол и даже игра во фрисби. Здесь у людей формируется не только привычка приходить на тренировки, чтобы отвлечься: появляется азарт, ведь для таких занятий характерна не только отработка разных элементов для игры, но и постоянные соревнования внутри команды и выездные турниры.

Для тех, кто предпочитает более спокойные направления, прекрасно подойдет йога, ведь это не только различные асаны, но и дыхательные упражнения, которые прекрасно стабилизируют центральную нервную систему.

Для тех же, кто предпочитает побыть наедине с собой, нет ничего лучше бега. Но по пересеченной местности в идеале, подальше от автомобильных дорог. Бег по парку, или трейл-бег (по природным маршрутам), – это не только прекрасная физическая нагрузка, но и некая "медитация" – когда "стабилизируются" мысли, значит, можно решить, например, какую-то задачу.

Собственно, любые виды "монотонных" направлений прекрасно помогают бороться со стрессом, поэтому здесь актуально все: от бега, велосипеда и северной ходьбы до плавания в бассейне или открытом источнике. Главное, чтобы вам это действительно нравилось.

При этом важно понимать, что речь идет об умеренных физических нагрузках, так как избыточные нагрузки сами по себе являются сильнейшим стрессом, и их допустимо применять только в том случае, если у человека появляются амбиции регулярно принимать участие в соревнованиях и "бороться" за награды.

Да, я упомянул тот же волейбол, где часто организовывают соревнования между разными клубами, но это не уровень чемпионата города или России, а именно любительские турниры, поэтому уровень нагрузок здесь также умеренный.