12 января, 17:07

Спорт

Массовая драка произошла на соревнованиях по борьбе в Грозном

Фото: vk.com/chp_vldkvkz

Массовая драка произошла на юниорском первенстве Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе, которое проходило в Грозном с 10 по 12 января. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП. Владикавказ".

Конфликт возник между чеченским борцом Турпалом Алхоевым и спортсменом из Северной Осетии Давидом Ваниевым сразу после завершения схватки, победу в которой одержал последний. В драке участвовали не только атлеты, но и зрители.

В общей сложности в потасовке участвовали примерно 30 человек. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал, что после произошедшего будут приняты меры, предусмотренные протоколом комиссии.

Мамиашвили отметил, что в дисциплинарной комиссии работают ответственные люди. Именно поэтому он заявил, что инцидент не останется без внимания.

В частности, президент федерации рассказал, что уже позвонил главе комиссии, который сообщил, что знает о произошедшем. Мамиашвили выразил уверенность в том, что случившееся станет уроком и для тренеров, и для судьи, который должен был повлиять на ситуацию.

"Когда на домашнем мероприятии представитель принимающей территории позволяет такую провокацию, это никого не красит. Но они все наши юноши, дети, ничего страшного, потихоньку их воспитываем", – заключил президент федерации в разговоре с ТАСС.

Ранее на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева напали в Махачкале. По данным СМИ, злоумышленники выстрелили в атлета около 10 раз, в результате чего спортсмен получил множественные огнестрельные ранения.

Источник из окружения спортсмена заявил, что в тело Хизриева попало не менее пяти пуль. В результате врачи прооперировали бойца, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

спортпроисшествиярегионы

