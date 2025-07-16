Возбуждено дело по факту нападения на бойца ММА в Махачкале

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В Дагестане возбудили уголовное дело о хулиганстве после вооруженного нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

Собеседник агентства уточнил, что врачи прооперировали спортсмена, его жизни ничего не угрожает.

О нападении на Хизриева стало известно 16 июля. По данным СМИ, напавшие совершили около 10 выстрелов, в результате чего боец получил множественные огнестрельные ранения. Источник из окружения спортсмена заявил, что в тело Хизриева попало не менее пяти пуль.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной многодневной гонки "Тур де Франс" в Руане. От тяжелой травмы правоохранителя спас бронежилет. Для того чтобы остановить мужчину, полицейские были вынуждены выстрелить ему в ногу, однако после задержания ему оказали медицинскую помощь.