16 июля, 10:00Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на бойца ММА в Махачкале
Фото: телеграм-канал Baza
В Дагестане возбудили уголовное дело о хулиганстве после вооруженного нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.
Собеседник агентства уточнил, что врачи прооперировали спортсмена, его жизни ничего не угрожает.
О нападении на Хизриева стало известно 16 июля. По данным СМИ, напавшие совершили около 10 выстрелов, в результате чего боец получил множественные огнестрельные ранения. Источник из окружения спортсмена заявил, что в тело Хизриева попало не менее пяти пуль.
Ранее мужчина напал с ножом на полицейских и зрителей на финише четвертого этапа велосипедной многодневной гонки "Тур де Франс" в Руане. От тяжелой травмы правоохранителя спас бронежилет. Для того чтобы остановить мужчину, полицейские были вынуждены выстрелить ему в ногу, однако после задержания ему оказали медицинскую помощь.
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