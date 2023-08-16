Мужчину осудили за кражу личных вещей баскетболистов "Химок" из раздевалки

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Суд назначил Алексею Тимошенко шесть лет колонии из-за кражи вещей и денег баскетболистов из раздевалки прямо во время матча в Химках. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

"Он признан виновным в совершении преступления по пункту "б" части 4 статье 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). Суд приговорил Тимошенко к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил", – сообщили в ведомстве.

По данным материалов суда, 10 июня 2019 года в Химках на баскетбольной арене, используя накануне украденный пропуск для СМИ, мужчина зашел в раздевалку для спортсменов и вытащил ценности, деньги баскетболистов на сумму более 1,7 миллиона рублей.

На Тимошенко сразу же завели уголовное дело и объявили его в международный розыск, так как он уехал после преступления в Белоруссию. По требованию Генпрокуратуры РФ его вывезли оттуда в Россию для привлечения к уголовной ответственности.

По информации источника, в день кражи у баскетболистов клуба "Химки" был третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

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