Баскетболист Швед восстановился от полученных в результате нападения травм

Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV

Российский баскетболист Алексей Швед полностью восстановился от травм, полученных в результате нападения в Москве. Об этом пишет "Спорт-экспресс".

Отмечается, что у спортсмена нет каких-либо ограничений в тренировочном процессе.

"Меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме", – поделился он.

Нападение на баскетболиста было совершено в ночь на 2 мая. Инцидент произошел недалеко от ресторана на Большой Никитской улице в Москве. В результате этого мужчина получил черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемых в нападении на Шведа 3 мая. Позже в Москве также задержали четвертого подозреваемого в избиении Шведа.

В свою очередь, агент спортсмена сообщил, что у Шведа серьезные травмы головы. Он отметил, что самым важным является то, что баскетболист остался жив.

"Московский патруль": до 12 лет тюрьмы грозит подозреваемым в избиении баскетболиста ЦСКА