04 августа, 22:01Происшествия
Баскетболист Швед восстановился от полученных в результате нападения травм
Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV
Российский баскетболист Алексей Швед полностью восстановился от травм, полученных в результате нападения в Москве. Об этом пишет "Спорт-экспресс".
Отмечается, что у спортсмена нет каких-либо ограничений в тренировочном процессе.
"Меня ничего не беспокоит. Тренируюсь на максимуме", – поделился он.
Нападение на баскетболиста было совершено в ночь на 2 мая. Инцидент произошел недалеко от ресторана на Большой Никитской улице в Москве. В результате этого мужчина получил черепно-мозговую травму, с которой его доставили в больницу. По факту произошедшего завели уголовное дело.
Полиция задержала подозреваемых в нападении на Шведа 3 мая. Позже в Москве также задержали четвертого подозреваемого в избиении Шведа.
В свою очередь, агент спортсмена сообщил, что у Шведа серьезные травмы головы. Он отметил, что самым важным является то, что баскетболист остался жив.
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