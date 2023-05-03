Полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа – МВД

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Полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подробностей о количестве задержанных не приводится.

Ранее сообщалось о нападении неизвестных на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа вблизи одного из заведений на Большой Никитской улице.

Спортсмен получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Отмечается, что Швед не сможет выступать за клуб в ближайшее время. Он также пропустит матч за третье место Лиги ВТБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму