Баскетболист ЦСКА Швед получил травму головы в результате нападения

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Неизвестные напали на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, в результате чего спортсмен получил черепно-мозговую травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения. <...> Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи", – говорится в сообщении.

Нападение было совершено накануне, когда баскетболист выходил из одного из столичных ресторанов. В связи со случившимся Швед обратился в полицию.

Отмечается, что из-за полученных травм спортсмен не сможет выступать за клуб неопределенное время, в том числе он пропустит матч за третье место Лиги ВТБ.

Установление обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура. Как отмечает пресс-служба ведомства, инцидент произошел вблизи одного из заведений на Большой Никитской улице, в нападении участвовали несколько человек.

"Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки, <...> а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, <...> установление личности злоумышленников, <...> привлечение (их) к установленной законом уголовной ответственности", – отметили в ведомстве.

В беседе с "Газетой.ру" адвокат Максим Калинов рассказал, что злоумышленникам может грозить до 10 лет лишения свободы в зависимости от того, как будут квалифицированы их действия. Дело в том, что уже сейчас можно говорить о причинении тяжкого вреда здоровью спортсмена, однако все будет зависеть от того, будет ли вред считаться причиненным группой лиц из хулиганских побуждений.

"Два варианта может быть: либо баскетболисту причинен тяжкий вред, наказание, как я уже сказал, до десяти лет лишения свободы, либо вред будет средней тяжести, то по пункту "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, наказание – до пяти лет лишения свободы", – подытожил юрист.

В конце марта в подмосковном фитнес-клубе актриса Сара Окс, известная своими ролями в сериалах "Универ" и "Полицейский с Рублевки", подралась с другой посетительницей за велотренажера. После конфликта девушки сняли побои, но не вызвали полицию из-за репутационных рисков.

