Кушнер анонсировал встречу с европейцами до переговоров в Абу-Даби

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Спецпредставитель президента США, зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф встретятся с европейскими партнерами перед началом трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби. Об этом Кушнер сообщил в соцсети X.

Во встрече примут участие партнеры из Украины, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии. Стороны продолжат консультации по европейской безопасности и будущему Украины, а также координацию действий, начатую в последние несколько недель.

Кушнер также уточнил, что предстоящие консультации с российскими и украинскими представителями будут первыми трехсторонними переговорами с февраля. Их цель заключается в том, чтобы в рамках развития отдельных консультаций с обеими сторонами свести Москву и Киев для прямого обсуждения их беспокойств, предложений и потенциальных решений, связанных с окончанием конфликта, объяснил спецпредставитель.

Он также выразил надежду, что эти встречи позволят выявить точки соприкосновения, продвинуть практические решения и укрепить импульс движения к следующему этапу переговоров.

Трехсторонние переговоры пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября. В повестке – гарантии безопасности после завершения конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Российскую делегацию, которая уже вылетела в Абу-Даби, возглавил помощник президента Владимир Мединский. Украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От Вашингтона на переговорах будут Уиткофф и Кушнер.