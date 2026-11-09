Строительство бизнес-парка "Раменки" началось на западе Москвы

Фото: компания-девелопер "Донстрой"

На западе столицы стартовало строительство бизнес-парка "Раменки" с двухуровневой зоной отдыха. Об этом рассказал глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект построят между улицей Лобачевского и платформой МЦД-4 Матвеевская. Его общая площадь превысит 81,8 тысячи квадратных метров. По словам Ефимова, бизнес-центр удачно впишется в природные ландшафты и городскую застройку. После завершения строительства в городе появится еще порядка 4,4 тысячи рабочих мест.

Наиболее заметным пространством будет штаб-квартира площадью 15,3 тысячи "квадратов". Высота потолков там составит до 9 метров, а площадь террасы превысит 450 квадратных метров. За счет каскадной архитектуры в здании будет больше офисов с террасами площадью от 24 до 460 "квадратов".

Для малого бизнеса подойдут небольшие офисы от 50 до 250 квадратных метров. Более крупные компании смогут рассмотреть комбо-офисы, площадь которых будет варьироваться от 250 до 1,6 тысячи "квадратов". Органично вписать постройку в окружающую среду помогут плавные и изогнутые фасады из стекла.

Кроме того, здание будет оснащено новейшим техническим оборудованием. Там установят 23 "цифровых" лифта, включая 19 пассажирских и 4 сервисных. Предусмотрены умные системы СКУД и бесконтактного проезда, увлажнения и охлаждения воздуха, автоматического учета ресурсов. Сотовая связь там будет доступна даже на парковке. В холле с высокими потолками сделают ресепшен и места для ожидания.

Возведение объекта контролирует Мосгосстройнадзор, добавил председатель ведомства Антон Слободчиков. Инспекторы получили от застройщика уведомление о старте работ на участке площадью около 1,6 гектара, после чего был составлен план проверок. Участвовать в мероприятиях будут в том числе специалисты подведомственного ГБУ "ЦЭИИС". Они будут следить за качеством конструкций и материалов. Первый выезд назначен на начало 2027 года.

В бизнес-парке обустроят кафе, ресторан, минимаркет и фитнес-центр. У владельцев офисов будет доступ к персональным террасам и общей зоне на кровле второго этажа площадью около тысячи квадратных метров. На ее первом уровне сделают сад камней, зоны для доставки и отдыха. Здание также будет включать четырехуровневую парковку на 243 машино-места, 25 из которых подойдут для электромобилей.

Вместе с тем бизнес-центр планируют построить на территории бывшего Белорусского грузового двора в Москве. Высотное здание площадью 62 тысячи "квадратов" внешне будет похоже на медицинскую иглу. Проект преобразования территории также предусматривает возведение 234,8 тысячи квадратных метров недвижимости.

