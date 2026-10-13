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13 октября, 11:59

Город

Согласована архитектурная концепция квартала с "парящими этажами" на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квартал с горизонтальными небоскребами появится в Даниловском районе на юге столицы. Его архитектурную концепцию уже согласовали, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

Жилой комплекс построят по адресу улица Автозаводская, дом 25. Ансамбль объединит жилые здания и офисы: общая площадь домов составит около 141 тысячи квадратных метров, а офисов – 51 тысячу "квадратов". На набережной и у проспекта Лихачева установят горизонтальные блоки домов, которые будут находиться друг на друге и немного смещаться. Это будет выглядеть так, будто они парят в воздухе.

У монументальных корпусов сделают сквозные золотые ниши и арки, на фасадах появятся акцентные металлические консоли. С балконов и террас можно будет увидеть Москву-реку и Новоданиловскую набережную.

Со стороны улицы Автозаводской возведут деловой центр, который будет включать два здания. Внешне они напомнят воздушные шары. Внутри квартала построят небольшие дома в зеленых и красных оттенках. Для фасадов будут использованы металл, керамика и стеклофибробетон.

Между домами и офисами, а также у реки сделают прогулочные зоны, где расположатся кафе, рестораны и сквер. Во дворах появится небольшой парк площадью 2 гектара, площадки для детей и занятий спортом, амфитеатр, место для спокойного отдыха. Кроме того, жители получат спортзал с бассейном, клубную гостиную и детскую комнату.

Всего в домах планируют разместить 1 324 квартиры и 1 072 парковочных места.

Ранее сообщалось, что в районе Внуково возведут новый офисно-деловой центр. Его площадь превысит 24 тысячи квадратных метров. Благодаря реализации проекта москвичи получат еще 1,4 тысячи рабочих мест.

Строительство домов из готовых модулей началось на северо-востоке столицы

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