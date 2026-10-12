12-этажный офисный центр с террасами на крыше построят во Внукове

Фото: stroi.mos.ru

В районе Внуково появится офисно-деловой центр площадью более 24 тысяч квадратных метров, рассчитанный почти на 1,4 тысячи рабочих мест. Архитектурно-градостроительное решение проекта согласовано, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Владислава Овчинского.

Здание возведут на участке площадью более 0,5 гектара по адресу Зайцевское шоссе, квартал 39. Центр будет состоять из 12 этажей. Его архитектурной особенностью станет ступенчатая крыша с двумя открытыми террасами для отдыха на последнем этаже, которая придаст строению пирамидальный силуэт.

В оформлении фасадов предусмотрено чередование светлых и темных оттенков. Основным материалом облицовки станут стальные композитные панели, а перемычки витражей выполнят в антрацитово-сером цвете. Оконные проемы заполнят стемалитом. Первые два этажа объединит стилобат темного оттенка, благодаря которому основной объем здания будет выглядеть приподнятым над землей. Фактуру фасада подчеркнет архитектурно-художественная подсветка.

Панорамное остекление первых этажей создаст визуальную открытость здания, а большие окна обеспечат естественное освещение помещений. В двусветном вестибюле разместят стойку ресепшен и турникеты для контроля доступа. На первых этажах также предусмотрят помещения общей площадью 800 квадратных метров для магазинов и предприятий общественного питания с отдельными входами.

Офисные пространства расположат на остальных этажах. В центре здания оборудуют лифтовой холл с шестью лифтами грузоподъемностью 1 275 килограммов каждый. Вокруг бизнес-центра высадят деревья и кустарники, устроят живую изгородь, газоны и цветники.

Для автомобилистов обустроят наземный многоуровневый паркинг на 154 машины, в том числе 17 мест для электромобилей и восемь мест для маломобильных граждан. Еще 9 парковочных мест для этой категории посетителей предусмотрят на отдельной открытой стоянке.

По словам Овчинского, новый бизнес-центр должен стать точкой деловой активности жилого квартала и вписаться в окружающую застройку, сочетающую современные здания и частный сектор.

Ранее в Савеловском районе Москвы завершилось строительство девятиэтажного бизнес-центра на Бутырской улице. Площадь здания превышает 20 тысяч квадратных метров, а его архитектура выполнена в виде закрученной перевернутой пирамиды. Благодаря проекту в районе появится почти 800 новых рабочих мест.