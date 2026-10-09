Два нежилых помещения на юге Москвы выставлены на торги

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения свободного назначения на юге Москвы выставлены на торги. Об этом сообщил руководитель городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает его слова сайт мэра и правительства столицы.

Объект на 215,7 квадратного метра находится в районе Чертаново Южное, по адресу Варшавское шоссе, дом 152, корпус 1. Он расположен недалеко от станции метро "Улица Академика Янгеля".

Второе помещение площадью 206,9 квадратного метра находится в районе Нагатинский Затон по адресу Нагатинская набережная, дом 40а. В шаговой доступности расположена станция метро "Коломенская".

Оба объекта занимают первые этажи многоквартирных домов и оборудованы отдельными входами.

"В них можно разместить фитнес-центры, офисы с открытыми рабочими зонами, образовательные или медицинские организации", – отметил Пуртов.

Он добавил, что юг Москвы отличается развитой транспортной и деловой инфраструктурой. По его словам, сочетание этих факторов способно сформировать устойчивый локальный спрос для разных бизнес-проектов.

Заявки на участие принимаются до 21 октября. Торги состоятся 30 октября на онлайн-площадке "Росэлторг". Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества. Чтобы присоединиться к аукциону, нужно зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее на городские торги были выставлены два коммерческих помещения в районе Аэропорт. Объекты площадью более 150 квадратных метров находятся в подвалах многоквартирных домов, расположенных на улице Степана Супруна и в 1-м Амбулаторном проезде. Прием заявок на участие в торгах завершится 21 октября и 5 ноября.

