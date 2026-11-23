Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-заповеднике "Коломенское", подведомственном департаменту культуры Москвы, на 1-й улице Дьяково Городище на месте старой игровой зоны обустроят тематическую игровую площадку "Медовые истории", сообщил официальный портал мэра и правительства столицы.

Пространство площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров рассчитают на детей разных возрастов. Работы ведут специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках третьего этапа развития территории музея-заповедника.

При выборе названия обратились к истории "Коломенского": много веков назад местность была богата медоносными растениями и плодовыми деревьями, которые привлекали пчел. Тему меда поддерживает и традиционная ярмарка, проходящая в музее-заповеднике. Новая площадка продолжит эту тематическую линию.

Все оборудование и декоративные элементы площадки оформят в пчеловодческом стиле, используя мотивы ульев, сот и других атрибутов пасеки. Среди объектов будут игровые комплексы "Улей" и "Соты", скалодром "Ковшик для меда", тоннель "Бочка меда", качели "Усики" и музыкальный инструмент, стилизованный под улей. Также предусмотрены карусели, батуты, переговорные трубы, элементы для лазанья и фигуры пчел разных размеров.

Ключевым элементом станет арт-объект "Мишка" высотой более пяти метров. В его конструкции предусмотрят зацепы для лазанья и шар с мягкой белой подсветкой; вечером она выделит объект.

Оборудование подобрали с учетом возраста детей. Для малышей предусмотрят элементы с упрощенной конструкцией, для детей постарше – крупные комплексы для лазанья, скалодромы, тарзанку и другие элементы для активных игр.

Пространство разнообразит геопластика – искусственное изменение рельефа с помощью насыпей и возвышенностей. Вместе с игровым оборудованием такой рельеф расширит возможности для игр и сделает площадку функциональнее.

Для травмобезопасного покрытия используют резиновую крошку толщиной 5,5 и 10 сантиметров. Она смягчает падения и снижает риск травм. В рисунке покрытия соединят бежевый, нарциссово-желтый, красно-оранжевый и белый оттенки – они подчеркнут тематику площадки.

Для родителей предусмотрят зоны отдыха со скамьями, а также навес от дождя и снега для детских колясок.

Ранее сообщалось о планах создать в московском парке "Красная Пресня" детские площадки из архитектурного бетона. Пространства распределят по возрастным категориям: для самых маленьких, младших школьников и подростков. Помимо бетона, в проектах используют дерево, металл, зеленую плитку и покрытия с мягкой поверхностью.

Новые игровые зоны должны гармонично дополнить парк, расположенный на пересечении спокойной природной среды и оживленного городского пространства. Часть деталей изготовили непосредственно на территории, другие произвели заранее и привезли для установки. Основное оборудование уже смонтировано.

