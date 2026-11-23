Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Самым нашумевшим в 2026 году концертом заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) назвал выступление певца Вани Дмитриенко в "Лужниках". Об этом он сообщил News.ru после своего шоу "35. Лучшее".

Shaman считает, что традиционно впереди оказываются молодые музыканты.

"Сейчас время молодых исполнителей, таких как он и Akmal'", – сказал певец.

У исполнителя спросили, рассматривает ли он возможность дуэта с Дмитриенко. По словам Shaman, он и Дмитриенко работают в разных жанрах и стилях, их творческие предпочтения не совпадают.

Артист добавил, что в повседневной жизни чаще находит общий язык с теми, кто старше его – им друг с другом "интересно". Певец связал это с тем, что внутренне он старше своего биологического возраста.

"Мне 35, но в степени шуток, насмотренности, музыки мне будто бы 50 лет", – пошутил Shaman.

Shaman ранее заявил, что рассматривает возможность исполнения своих хитов на других языках. При этом, по его словам, важно правильно произносить иностранные слова.

В качестве примера артист упомянул трех солисток, которые представили песню "Встанем" на одном из приемов. Мероприятие посетили Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Shaman охарактеризовал исполнение как безупречное и подчеркнул, что произношению уделили особое внимание.

