Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) не исключил, что в будущем запишет свои хиты на других языках. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам артиста, в таком случае особенно важна точность произношения иностранных слов. Он привел пример с тремя солистками, которые исполнили его песню "Встанем" на приеме.

На мероприятии тогда присутствовали Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Дронов оценил выступление как филигранное. Фонетика, по его словам, была четко проработана.

Летом 2025 года Shaman побывал в Пхеньяне в составе делегации Минкульта РФ. Ее возглавлял заместитель министра Андрей Малышев. Поездка была связана с мероприятиями к 80-летию освобождения Кореи.

Ранее сообщалось, что Shaman выступит в новом образе на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном его 35-летию. Мероприятие состоится 22 ноября. Дронов поделился, что одним из сюрпризов на концерте станет выступление с симфоническим оркестром.

