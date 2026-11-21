Фото: depositphotos/belchonock

Производственный календарь на 2027 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней, включая праздничные. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с документом.

Помимо этого, в следующем году россиянам предстоит семь коротких рабочих недель. Две из них будут трехдневными: одна выпадает на февраль, вторая – на ноябрь.

Остальные пять недель окажутся четырехдневными. По одной такой неделе будет в марте, июне и декабре, а в мае их будет две.

Первая в следующем году шестидневная рабочая неделя предстоит россиянам с 15 по 20 февраля 2027 года. Исполняющая обязанности директора департамента по работе с персоналом Российского общества "Знание" Яна Ярхина указала, что, помимо рабочей недели, россиянам придется отработать и субботу, 20 февраля.

Сокращение числа выходных в эти дни связано с переносом: день отдыха с субботы, 20 февраля, переместится на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому в честь Дня защитника Отечества у жителей страны сложатся длинные выходные.

