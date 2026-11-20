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Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил отношения с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"У меня фантастические отношения с Путиным. Это очень хорошо. И благодаря этому наша страна в безопасности", – отметил президент США.

Аналогичным образом американский лидер охарактеризовал и свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает хорошие отношения с Россией и Китаем, а во время встречи с Путиным на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне назвал российского лидера своим другом. Также перед началом беседы американский президент дважды сказал, что рад видеть Путина.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский не смог вспомнить, называл ли Трамп его своим другом. Он предположил, что американский президент мог так говорить, поскольку часто высказывался на самые разные темы.