Фото: предоставлено аппаратом заместителя мэра Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил мировых судей, сотрудников судебных участков и коллектив столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей с 25-летием.

"Мировая юстиция – один из наиболее близких к людям институтов судебной системы", – отметил Горбенко.

Он подчеркнул, что институт ежедневно работает с запросами москвичей, помогает урегулировать конфликты и защищать права в разных ситуациях. Заммэра добавил: важно, чтобы человек, переступая порог судебного участка, понимал, что его выслушают, обстоятельства изучат внимательно, а решение примут по закону.

Вице-мэр отметил, что за четверть века мировая юстиция превратилась в один из ключевых элементов судебной системы Москвы. За это время институту удалось сохранить традиции столичного правосудия и объединить квалифицированных специалистов. Некоторые из тех, кто начинал работать на судебных участках, впоследствии заняли должности судей федерального уровня. По его оценке, это говорит о преемственности и качестве профессиональной подготовки.

Кроме того, развитие мировой юстиции входит в число приоритетов правительства Москвы. При поддержке Сергея Собянина в столице строят новые здания для судебных участков и обновляют существующие. В них модернизируют залы заседаний и рабочие помещения, устанавливают современные информационные системы и внедряют электронные сервисы. Это позволяет улучшить условия работы судей и сотрудников аппарата, а также изменить взаимодействие горожан с судебной системой.

"Современный судебный участок должен быть удобен и для тех, кто здесь работает, и для граждан, которые приходят за защитой своих прав", – подчеркнул заммэра.

Он отметил, что организация пространства, понятная навигация, современное оборудование и электронные сервисы делают обращение в суд комфортнее и доступнее.

Горбенко выразил признательность судьям и сотрудникам аппарата за ответственное отношение к работе, а ветеранам – за участие в развитии мировой юстиции города. Он пожелал им и их близким крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

"Убежден, что и впредь вы будете с честью исполнять свой профессиональный долг, неизменно следовать принципам законности и справедливости, вносить весомый вклад в укрепление правопорядка и повышение правовой культуры жителей столицы", – заключил он.

Кроме того, с поздравлением к мировым судьям обратился Собянин. Градоначальник подчеркнул, что многие представители этой профессии в дальнейшем перешли на работу в федеральные суды. По его мнению, это подтверждает качество подготовки кадров и преемственность профессиональных традиций столичной судебной системы.

Мировых судей столицы, работников аппарата и сотрудников департамента по обеспечению деятельности мировых судей также поздравил председатель Мосгорсуда Михаил Птицын. Он отметил важную роль этих специалистов в обеспечении законности, защите прав граждан и доступности правосудия для горожан. Птицын добавил, что профессионализм, принципиальность и ответственное исполнение обязанностей помогают мировой юстиции эффективно выполнять свою работу.

