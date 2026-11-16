Фото: stroi.mos.ru

В районе Выхино-Жулебино согласовали архитектурно-градостроительное решение для здания отдела МВД и контрольно-пропускного пункта. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Общая площадь объекта вместе с КПП составит почти 6,2 тысячи квадратных метров. Четырехэтажное здание полиции разместится по адресу Ферганский проезд, владение 6. От станции "Юго-Восточная" Некрасовской линии метро до него можно будет дойти пешком.

Архитектурная концепция предполагает светлые цвета и строгие геометрические формы. Для отделки применят износостойкие материалы, включая стеклофибробетон и гранит. На главном фасаде установят объемную надпись "Полиция" из нержавеющей стали и герб ГУ МВД России по Москве.

Наружные лестницы и площадки облицуют керамогранитом. Козырек над входами выполнят из металлических кассет с текстурой дерева, остальные – из закаленного стекла "триплекс". Проект предусматривает удобный вход для маломобильных граждан.

На прилегающей территории обустроят проезд для машин и пожарной техники, тротуары, автостоянку, зону тихого отдыха и площадку для построения личного состава. Также там высадят деревья, кустарники и разобьют газон.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы построят дом с подземным паркингом в рамках программы реновации. Здание возведут в районе Люблино по адресу Ставропольская улица, земельный участок № 7а.

В доме установят 24 лифта грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов с функциями перевозки пожарных подразделений и обеспечения доступности для маломобильных граждан.

