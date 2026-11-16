Фото: vk.ru/nika_bna

Россиянка Ника Быкова вошла в тройку призеров Международного конкурса красоты и талантов "Супермодель Вселенной – 2026" в китайском городе Дунгуань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов с российской стороны.

19-летняя студентка и фотограф из Иркутска завоевала титул "2-я Вице-мисс". За победу боролись участницы из европейских стран, а также Индии, Китая, Малайзии, Сингапура, США, Таиланда и других государств.

"Я очень волновалась и переживала, победа в международном конкурсе красоты была моей мечтой, к исполнению которой я шла больше десяти лет", – сказала Быкова.

Свой путь в индустрии красоты она начала в 2016 году, когда завоевала бронзу на конкурсе "Мисс Школьная краса". В 2017-м она стала "Мини-мисс Улан-Удэ". В 2026 году вошла в тройку призеров конкурса "Миссис Россия Мира" в категории "Мисс", после чего получила приглашение на международный этап в Китае.

Ранее сообщалось, что финал конкурса "Мисс Россия – 2026" состоится 12 декабря в концертном зале "Барвиха Luxury Village". В этом году организаторы сделали акцент на внутреннем мире конкурсанток – их мотивации, таланте и достижениях. Сезон подготовки конкурсанток также стал длиннее: вместо трех недель – четыре.