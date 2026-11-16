Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Граждане России могут оформить два загранпаспорта одновременно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.

В министерстве подчеркнули, что второй загранпаспорт может быть только нового образца, то есть биометрическим. При этом у каждого документа должен быть свой срок действия.

Дополнительный документ может понадобиться, если нужно сохранить действующие визы в паспорте, где закончились пустые страницы, или если планируется выезд за границу, а основной паспорт находится в консульстве на оформлении визы.

Ранее в МВД сообщили, что в российских загранпаспортах изменится бланк документа с 1 января 2027 года. Из него уберут графы "Личный код" и "Учетная запись". Эти поля больше не используются в современном правовом пространстве, поэтому уже неактуальны.

Помимо того, изменится обозначение типа документа в считываемой машиной зоне паспорта. Прежние символы P, D и S заменят на новые коды: PP – для загранпаспорта гражданина, PD – для дипломатического загранпаспорта и PO – для служебного загранпаспорта.

