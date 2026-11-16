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Принц Уэльский Уильям и его супруга принцесса Кейт Миддлтон прибыли в индийский Мумбаи с трехдневным визитом, в ходе которого они примут участие в церемонии вручения премии Earthshot Prize 2026. Об этом сообщила газета The Hindu.

Поездка станет первым совместным зарубежным визитом супругов после того, как в 2024 году у Кэтрин диагностировали онкологическое заболевание. Для принцессы Уэльской это турне станет самой насыщенной зарубежной поездкой после завершения курса лечения.

Основным событием программы станет церемония вручения премии Earthshot Prize. Наследник британского престола основал ее несколько лет назад для поддержки проектов по решению экологических проблем.

В Мумбаи Уильям и Кейт также примут участие в мероприятиях с участием звезд индийского кинематографа и крикета. В заключительный день визита они посетят Нью-Дели, где встретятся с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В начале 2024 года Миддлтон перестала появляться на публике, а в марте того же года она сообщила, что у нее была найдена онкология. Курс химиотерапии принцесса завершила в сентябре 2024-го. По данным СМИ, болезнь проходила тяжелее, чем это освещалось публично.