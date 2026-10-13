Кейт Миддлтон заметили в лондонском метро вместе с дочерью

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и ее 11-летняя дочь Шарлотта воспользовались лондонским метро в минувшие выходные, сообщает журнал Hello!.

Их заметили в вагоне линии Элизабет Лайн, а некоторые пассажиры успели снять мать и дочь на видео.

По словам очевидцев, Шарлотта выглядела удивленной происходящим вокруг. Несмотря на присутствие телохранителей, поездка проходила спокойно – охрана старалась не привлекать к себе внимания, чтобы не нарушать привычную обстановку.

Один из пассажиров рассказал, что Кейт и Шарлотта ненадолго заговорили с людьми, сидевшими напротив. По его наблюдениям, принцесса Уэльская пользовалась телефоном, а затем общалась с дочерью – они улыбались, выглядели расслабленными и казались очень счастливыми.

На станции Тоттенхэм-Корт-роуд Кейт и Шарлотта вышли из вагона. Принцесса Уэльская держала дочь за руку.

До свадьбы с принцем Уэльским Уильямом Кейт часто ездила в метро. В 2013 году она вспоминала об этой привычке и говорила, что ей не хватает поездок в лондонской подземке.

Ранее Уильям посетил Монмутшир, где зимой деревня пострадала от сильного наводнения. Из-за шторма "Клаудия" за сутки выпала месячная норма осадков, а река Монноу выходила из берегов четыре раза. Во время поездки наследник британского престола присоединился к волонтерам организации Stump Up for Trees, которые собирали семена полевого клена, а затем посадил дуб скальный – национальное дерево Уэльса.

Чтобы добраться до места посадки, принцу пришлось перелезть через ограждение с колючей проволокой. Видео с участием Уильяма вызвало обсуждение в соцсетях – пользователи отметили его энергичность, а один из комментаторов в шутку поздравил "тренера Уильяма".