17 июня, 19:04В мире
Экс-сотрудник Лондонской клиники пытался продать медицинские записи Кейт Миддлтон
Фото: ТАСС/AP/Kin Cheung
Бывший сотрудник Лондонской клиники пытался продать личные медицинские данные принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, сообщает Sky News.
Согласно данным Управления комиссара по информации (ICO), экс-медработник использовал конфиденциальные данные, которые предлагал раскрыть за вознаграждение. В деле фигурировала "крайне чувствительная личная информация". В итоге ICO вынесло сотруднику официальное предупреждение, после чего он был уволен.
Отмечается, что системных нарушений в работе клиники не было выявлено. Представители больницы подчеркнули, что произошедшее – единичный случай, который не связан с недостатками в защите данных.
В начале 2024 года Миддлтон перестала появляться на публике, а в марте того же года она сообщила, что у нее была найдена онкология. Курс химиотерапии принцесса завершила в сентябре 2024-го.
По некоторым данным, болезнь проходила тяжелее, чем это освещалось публично. Помимо этого, СМИ писали, что Миддлтон имплантировали порт-систему в грудь, чтобы процесс химиотерапии был не таким сложным.