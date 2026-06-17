Экс-сотрудник Лондонской клиники пытался продать медицинские записи Кейт Миддлтон

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Бывший сотрудник Лондонской клиники пытался продать личные медицинские данные принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, сообщает Sky News.

Согласно данным Управления комиссара по информации (ICO), экс-медработник использовал конфиденциальные данные, которые предлагал раскрыть за вознаграждение. В деле фигурировала "крайне чувствительная личная информация". В итоге ICO вынесло сотруднику официальное предупреждение, после чего он был уволен.

Отмечается, что системных нарушений в работе клиники не было выявлено. Представители больницы подчеркнули, что произошедшее – единичный случай, который не связан с недостатками в защите данных.

В начале 2024 года Миддлтон перестала появляться на публике, а в марте того же года она сообщила, что у нее была найдена онкология. Курс химиотерапии принцесса завершила в сентябре 2024-го.

По некоторым данным, болезнь проходила тяжелее, чем это освещалось публично. Помимо этого, СМИ писали, что Миддлтон имплантировали порт-систему в грудь, чтобы процесс химиотерапии был не таким сложным.

