Диетолог Писарева рекомендовала употреблять не больше двух стаканов кваса в день

День русского кваса – неофициальный праздник, который ежегодно отмечается 17 июня. При этом, по словам врачей, этот популярный напиток нужно употреблять с осторожностью. О полезных свойствах кваса, а также кому он противопоказан, читайте в материале Москвы 24.

С имбирем и ягодами

Пользователи Сети предлагают немало способов приготовить необычный квас дома – например, с имбирем. Для этого понадобится 3–4 сантиметра корня имбиря, один лимон, один стакан сахара, 0,5 грамма сухих дрожжей, 10 ягод изюма и 2 литра воды.

В воде комнатной температуры нужно растворить сахар, добавить сок лимона, тонкую ленту цедры от половины плода, мелко нарезанный или прокрученный в мясорубке имбирь и дрожжи. Далее накрыть салфеткой и поставить в теплое место на 1,5–2 суток в широкой посуде. После этого надо процедить квас через мелкое сито, разлить в прочные пластиковые бутылки, разложить ягоды изюма, плотно закрыть и выдержать еще 2 суток (за это время бутылки наполнятся газом). Затем квас необходимо убрать в холодильник, а при первом открытии стоит медленно откручивать крышку, потихоньку выпуская газ.

Еще один вариант – квас из овсяных хлопьев с медом и изюмом. Его готовят из 300 граммов хлопьев, 200 граммов меда, 50 граммов изюма, 5 литров воды и пяти веточек свежей мяты.

2,5 литра воды нужно вскипятить и остудить до комнатной температуры, а изюм промыть в теплой воде. Затем в 3-литровую банку высыпать овсяные хлопья и половину изюма, влить охлажденную воду и растворить там 50 граммов меда. Потом нужно накрыть горлышко чистой тканью или марлей и оставить в теплом месте на 1,5–2 суток. Через сутки добавить еще 50 граммов меда.

Пользователи советуют следить за брожением, так как при слишком высокой температуре квас может скиснуть. Напиток готов, когда он слегка газированный и имеет кисло‑сладкий вкус. Готовый квас нужно аккуратно перелить в чистые банки, по желанию добавить мяту, закупорить капроновыми крышками и охладить перед подачей.

Оставшуюся в банке овсянку надо смешать с оставшимся изюмом и добавить 50 граммов меда, залить 2,5 литра охлажденной кипяченой воды, перемешать и оставить на сутки. Затем добавить оставшийся мед и выдержать еще 6–12 часов. Вторую порцию кваса аккуратно перелить, не поднимая осадок, при желании также добавить мяту, закрыть и охладить пару часов.

Также можно приготовить и ягодный квас, используя летний урожай малины и смородины. Для этого понадобится 300 граммов ягод, три веточки свежей мяты, цедра лимона, 100 граммов сахара и 2 грамма сухих дрожжей, 10 ягод изюма и 2 литра воды.

Ягоды нужно промыть, перебрать и слегка раздавить вилкой. Потом воду с мятой и цедрой лимона довести до кипения и варить 3 минуты, после чего добавить ягоды, сахар и остудить. Теплый напиток перелить в стеклянную банку, всыпать дрожжи, размешать, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 24 часа.

Через сутки необходимо процедить квас через марлю в бутылку, добавить изюм, закрыть крышкой и поставить в холодильник еще на 24 часа.

Поможет обмену веществ

Квас содержит витамины группы В (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), которые поддерживают работу нервной и сердечно-сосудистой систем, а также укрепляют иммунитет, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Это ферментированный продукт, в процессе его приготовления образуется кислота с бактерицидными свойствами. Поэтому такой напиток в целом благоприятно влияет на работу обмена веществ.

Однако речь идет о домашнем и правильно приготовленном квасе: в нем не должно быть большого количества сахара (не более 5 граммов на 100 миллилитров). Также важно не перегружать напиток лишними ингредиентами: основу должны составлять вода, сахар, солод и дрожжи. Можно использовать ржаной хлеб, а также сухофрукты, изюм или ягоды для придания оригинального вкуса, отметила специалист.

При этом квас не содержит большого количества калорий – от 25 до 40 килокалорий на 100 миллилитров.

"При покупке кваса в магазине также нужно читать состав на этикетке. Вода, дрожжи, солод и сахар должны быть на первом месте и в идеале единственными составляющими. Если напиток содержит красители, ароматизаторы, подсластители и консерванты, тем более на лидирующих позициях, то это уже не квас, а скорее всего газированный напиток с его вкусом. Пользы в нем не будет", – отметила нутрициолог.

В свою очередь, при покупке кваса на розлив важно обратить внимание на место продажи: оно обязано быть чистым, а бутылки – одноразовыми.

"Сам напиток должен иметь свежий запах с легкой кислинкой, он может быть мутным или темного цвета с небольшим осадком", – добавила эксперт.

Квас с резким запахом брожения должен насторожить. Употребление некачественного продукта с патогенной микрофлорой, которая особенно быстро размножается на дрожжах и в жаре, грозит отравлением и кишечной инфекцией, предостерегла Шарапова.

В свою очередь, врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Москвой 24 добавила, что квас содержит живые культуры молочнокислых бактерий, которые действуют как пробиотики и улучшаются микробиом кишечника.





Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Рекомендованная безопасная норма – 200–400 миллилитров в день (один-два стакана). Квас нужно употреблять отдельно от еды, чтобы избежать взаимодействия и неприятных сочетаний с другими продуктами. При этом детям можно давать напиток примерно с 3–7 лет, чтобы не спровоцировать вздутие живота или дискомфорт.

Квас полностью противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника. Также от него лучше отказаться при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении и индивидуальной непереносимости компонентов, в том числе глютена, заключила диетолог.