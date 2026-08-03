Минпросвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников для школ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков​

Минпросвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ ведомства.

В документе говорится, что перечень включает учебники, допущенные к использованию при реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию.

В обновленный список вошли учебники по истории 32 регионов России, в том числе Донбасса и Новороссии. Ведомство включило в перечень учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов.

Вместе с тем в перечень вошли учебники по всем обязательным предметам: русскому языку, математике, литературе, обществознанию, истории и другим.

Ранее Минпросвещения РФ опубликовало списки литературы для комплектования школьных библиотек. Внесенные туда произведения помогут познакомить детей с наследием русской литературы, воспитать в них эстетические вкусы и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности.