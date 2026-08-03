Москвичам пообещали прощальную августовскую жару на текущей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей на текущей неделе ждет прощальная августовская жара. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, начало недели будет соответствовать нормальной летней погоде. В понедельник, 3 августа, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков, ветер северо-западный 3–8 метров в секунду, температура воздуха – плюс 24–27 градусов, что немного выше климатической нормы. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, ультрафиолетовый индекс – не выше шести единиц.

Во вторник и среду также обойдется без дождей. В среду, 5 августа, днем воздух прогреется до плюс 26–29 градусов, утром в низинах и у водоемов возможны "молочные" туманы.

"В четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и скоротечным грозовым дождем. В сумерках плюс 17–20, в дневное время – удушающий зной, плюс 28–31", – отметил Тишковец.

В пятницу, 7 августа, в теплом секторе циклона неустойчивость атмосферы усилится. К вечеру вырастут кучево-дождевые облака высотой до 11–12 километров, переходящие в грозовое состояние. Осадки составят 7–12 литров воды на квадратный метр. Ночью – плюс 18–21, днем столбики термометров снова достигнут 30-градусной отметки.

"Это будет жара-прощание!" – подчеркнул синоптик.

В субботу, 8 августа, в Москву придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Интенсивность ливней составит 15–20 литров воды на квадратный метр – это около пятой части месячной нормы.

В Подмосковье местами прогнозируется до 28–33 литров. Ночью температура опустится до плюс 16–19, днем – не выше плюс 19–22.

В воскресенье, по прогнозу Тишковца, постепенно распогодится и потеплеет до умеренных плюс 20–23 градусов, что соответствует климатической норме августа.

Ранее сообщалось, что воздух в столице 2 августа прогрелся до 30,6 градуса, что стало самым высоким значением температуры с начала года. Предыдущие рекорды 2026 года держались на уровне 30,4 градуса – такие значения фиксировали 21 мая и 2 июля.