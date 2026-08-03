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03 августа, 09:51

Город

Ново-Екатерининский сквер благоустроят в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ново-Екатерининский сквер в Тверском районе обновят в рамках программы создания комфортной городской среды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Парк располагается в Тверском районе, в границах Самотечной улицы и 3-го Самотечного переулка, недалеко от станции метро "Достоевская". По его словам, главная задача проекта – сделать территорию более современной и функциональной, сохранив при этом привычную планировочную структуру сквера, который остается популярным местом отдыха у жителей.

В ходе работ уже отремонтировали покрытие пешеходных дорожек и аллей, а на центральной площади обустроили зону для тихого отдыха с парковыми качелями и скамейками.

Кроме того, в сквере появятся новая детская площадка с безопасным покрытием и игровой зоной, а также новый газон. В комплексе городского хозяйства (КГХ) добавили, что в этом году благоустройство также проходит в расположенных рядом Екатерининском парке и Екатерининском сквере.

Ранее в парке 50-летия Октября на западе Москвы завершилась комплексная реабилитация пруда. Долгие годы он оставался популярным местом отдыха, но к моменту обследования пришел в неудовлетворительное состояние из-за иловых отложений и разрушения берегов.

Специалисты очистили пруд площадью 0,6 гектара, извлекли 2,3 тысячи кубометров ила, восстановили ложе, укрепили и обновили 348 метров береговой полосы, а также зону биоплато с водными растениями.

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