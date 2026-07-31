В Москве провели реабилитацию пруда в парке 50-летия Октября

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В парке 50-летия Октября на западе Москвы завершилась комплексная реабилитация пруда. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, водоем был искусственно создан в пойме реки Раменки и долгие годы оставался популярным местом отдыха у местных жителей. Однако к моменту обследования его состояние признали неудовлетворительным: на дне скопились большие объемы ила, а береговая полоса разрушалась. В связи с этим было принято решение провести реабилитацию.

Специалисты очистили водоем площадью 0,6 гектара от иловых отложений. Оттуда извлекли порядка 2,3 тысячи кубических метров ила, что позволило восстановить необходимую глубину и снизить риск зарастания пруда. Также сформировали ложе водоема, устроив водоупорный слой.

Береговую полосу протяженностью 348 метров восстановили: сохранили старые откосы и сделали новые пологие – они удобны для выхода водоплавающих птиц. Участок бетонного берега отремонтировали, остальную часть укрепили биоматериалом и засеяли газон. Кроме того, обновили зону биоплато площадью около 300 квадратных метров, куда высадили водные растения.

В КГХ отметили, что специалисты регулярно обследуют столичные водоемы. При выявлении проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

Ранее Бирюков заявлял, что планы на текущий год включают реабилитацию 13 столичных прудов. В частности, в список входят Егерский, расположенный в ВАО, Мичуринский и Большой Мещерский, находящиеся в ЗАО, Большой Молжаниновский в САО, Тереховский в СЗАО, Братеевский пруд-регулятор в ЮАО и другие. Необходимость работ вице-мэр объясняет важностью самих водоемов для городской среды.