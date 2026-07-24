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24 июля, 10:21

Город

В Зеленограде провели реабилитацию Дунькиного пруда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Дунькиного пруда в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, ранее водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне скопились иловые отложения, уменьшилась глубина, активно разрастались водоросли, разрушалась береговая полоса.

"В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда", – сказал Бирюков.

Специалисты извлекли более 5,6 тысячи кубометров иловых отложений, что позволило снизить риск прогрева верхних слоев воды и замедлить ее цветение. Ложе водоема отсыпали крупнозернистым песком и устроили водоупорный слой.

Береговую полосу протяженностью почти 241 метр отремонтировали, в северной части сделали пологий сход для водоплавающих птиц. Также обустроили зону биоплато площадью 250 квадратных метров, куда высадят водные растения.

Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы, при выявлении проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

Всего в столице в этом году будут приведены в порядок 13 прудов. В их числе Егерский (ВАО), Мичуринский и Большой Мещерский (ЗАО), Большой Молжаниновский (САО), Тереховский (СЗАО), Братеевский пруд-регулятор (ЮАО) и другие пруды.

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