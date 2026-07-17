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17 июля, 11:44

Город

В Москве завершили реабилитацию Верхнего Люблинского пруда

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Комплексная реабилитация Верхнего Люблинского пруда, расположенного в Юго-Восточном административном округе, завершена. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в MAX.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, из-за чего уменьшилась глубина и началось активное зарастание водорослями, также наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести реабилитацию.

Площадь пруда составляет 3,7 гектара. В ходе работ специалисты извлекли иловые отложения общим объемом 49 тысяч кубометров. Дно спрофилировали с помощью отсыпки песком – это позволило обеспечить оптимальную глубину, предотвращающую зарастание и цветение акватории.

Береговую полосу полностью восстановили: существующее железобетонное оформление демонтировали, а взамен смонтировали новые участки берегоукрепления. Кроме того, на пруду обустроили три зоны биоплато общей площадью 1 тысяча квадратных метров.

Всего в столице в этом году будут приведены в порядок 13 прудов. По словам Бирюкова, водоемы очень важны для городской среды – они создают благоприятные климатические условия и пользуются популярностью среди москвичей в качестве места для отдыха. Специалисты постоянно обследуют их и проводят плановые работы.

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