Депутат Госдумы Роман Романенко: обновленная зона отдыха открылась у Ясеневских прудов

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Завершилась реконструкция территории Ясеневских прудов в Юго-Западном административном округе. Масштабное обновление провели в рамках городской программы реабилитации водоемов и создания мест отдыха у воды. Торжественное открытие территории после модернизации посетил Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Роман Романенко.



"Ясеневские пруды – это каскад из трех водоемов общей площадью 1,4 гектара. В ходе обновления здесь привели в порядок прибрежное пространство и отремонтировали свыше 800 метров береговой линии, а рядом создали современные места отдыха у воды. Благодаря комплексным работам, которые провели с сохранением зеленой территории, Ясеневские пруды превратились в современный городской мини-курорт для всей семьи. В прибрежной зоне появились места тихого отдыха: здесь есть шезлонги, зонты, навесы и качели. Рядом расположились беседки, кафе и место для пикника. На территории также оборудованы новые детские и спортивные площадки. Столица последовательно создает новые точки притяжения в шаговой доступности от жилых домов. Здесь можно отдохнуть у воды в жаркие дни, заниматься физической культурой или провести время с ребенком", – сказал Романенко.



Депутат отметил, что территория Ясеневских прудов обновлена комплексно: наряду с созданием современных мест для отдыха специалисты выполнили работы по реабилитации водоемов. Пруды очистили от иловых отложений, провели гидроизоляцию и укрепили береговые линии. Для поддержания экологического баланса обустроили биоплато – мелководные участки с водными растениями. В водоемы также выпустили мальков леща и карпа.



Как сообщалось ранее, решение о создании в столице мест отдыха у воды нового формата было принято в прошлом году. Пилотный проект обустройства такой зоны отдыха по новому стандарту реализован на Пионерском пруду в Парке Горького. Всего в этом году планируется обновить более 10 подобных пространств в разных округах Москвы. Данная программа продолжает городскую программу реабилитации водоемов. В 2012–2025 годах в Москве восстановили около 180 прудов, озер и других водных территорий, из них в 2025 году работы проводились на 19 водоемах.



Кроме того, столица развивает инфраструктуру для летнего отдыха и купания. Этим летом в Москве будут работать 18 бассейнов под открытым небом. Рядом с ними обустроены зоны с шезлонгами, зонтиками, а температура воды благодаря системе подогрева поддерживается на уровне 26–28 градусов в любую погоду.

Вместе с тем в столице продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошево‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Например, в Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы‑реки "Западный порт".

