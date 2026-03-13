Новости

Новости

13 марта, 10:07

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы

Фото: depositphotos/irinabal18

В Москве продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошёво‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы‑реки "Западный порт" – от жилого комплекса "Береговой" до Белорусского моста. Прогулочный маршрут длиной более 800 метров почти готов.

Здесь предусмотрены пешеходная зона, велосипедные и беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых, а также озеленение территории с газонами, цветниками и деревьями. В будущем этот участок станет частью маршрута от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко".

Шелепихинская набережная, протяженность которой составляет около 3 километров, также близка к завершению – готовность превышает 70%. Вдоль реки появится новый городской променад с местами для прогулок, занятий спортом и отдыха жителей районов Хорошёво‑Мнёвники и Пресненском.

Логическим продолжением маршрута станет Карамышевская набережная – территория сохранит естественный ландшафт, но станет удобной для прогулок, велосипедных и беговых маршрутов.

В Мнёвниковской пойме строят сразу две новые набережные на левом берегу Москвы‑реки. Западная протянется от дома № 37А по улице Нижние Мнёвники до пляжа южнее Крылатского моста. Здесь появятся смотровые площадки, амфитеатры, спортивный пирс, воркаут-зона, детские площадки и зеленые зоны. На территории будут проложены пешеходные дорожки из гранитного отсева и настил на сваях с террасной доской длиной около 2 километров.

Восточная набережная соединит пересечение улицы Нижние Мнёвники с Проектируемым проездом № 1166 и строящийся мост‑парус у Новозаводской улицы. Для отдыхающих предусмотрены прогулочные зоны, спортивные и детские площадки, места для выгула собак, мостки и причал.

По словам мэра, эти проекты создают качественно новую среду для отдыха и активного досуга жителей столицы, возвращают жизнь прибрежным территориям и полностью соответствуют национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Ранее стало известно, что в Москве восстановят парадные двери главного здания Третьяковской галереи по адресу Лаврушинский переулок, дом 10, строение 4. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его эмблемой стал знаменитый васнецовский фасад в псевдорусском стиле, а вход украшают декоративные кокошники. В настоящее время мастера реставрируют резные элементы дверей и воссоздают дверные полотна.

Читайте также


мэр Москвыблагоустройствогород

Главное

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

Зачем нужен сбор с туристов, выезжающих за границу?

Мера поможет создать единый фонд для эвакуации путешественников в экстренных ситуациях

Однако эксперты уверены: путешественники отреагируют на новый сбор неоднозначно

Читать
закрыть

Какие привычки помогут качественно отдохнуть ночью?

Важно соблюдать гигиену сна

Ложиться стоит в темной, тихой, проветренной спальне

Читать
закрыть

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

