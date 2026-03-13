Сергей Собянин рассказал, какие набережные Москвы благоустроят в ближайшие годы

В Москве продолжается благоустройство прибрежных территорий и создание современных общественных пространств на месте бывших промзон. Работы ведутся в районах Хорошёво‑Мнёвники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненском. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В Филевском Парке реконструируется участок набережной Москвы‑реки "Западный порт" – от жилого комплекса "Береговой" до Белорусского моста. Прогулочный маршрут длиной более 800 метров почти готов.

Здесь предусмотрены пешеходная зона, велосипедные и беговые дорожки, игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослых, а также озеленение территории с газонами, цветниками и деревьями. В будущем этот участок станет частью маршрута от моста Академика Королева до здания театра "Мастерская П. Н. Фоменко".

Шелепихинская набережная, протяженность которой составляет около 3 километров, также близка к завершению – готовность превышает 70%. Вдоль реки появится новый городской променад с местами для прогулок, занятий спортом и отдыха жителей районов Хорошёво‑Мнёвники и Пресненском.

Логическим продолжением маршрута станет Карамышевская набережная – территория сохранит естественный ландшафт, но станет удобной для прогулок, велосипедных и беговых маршрутов.

В Мнёвниковской пойме строят сразу две новые набережные на левом берегу Москвы‑реки. Западная протянется от дома № 37А по улице Нижние Мнёвники до пляжа южнее Крылатского моста. Здесь появятся смотровые площадки, амфитеатры, спортивный пирс, воркаут-зона, детские площадки и зеленые зоны. На территории будут проложены пешеходные дорожки из гранитного отсева и настил на сваях с террасной доской длиной около 2 километров.

Восточная набережная соединит пересечение улицы Нижние Мнёвники с Проектируемым проездом № 1166 и строящийся мост‑парус у Новозаводской улицы. Для отдыхающих предусмотрены прогулочные зоны, спортивные и детские площадки, места для выгула собак, мостки и причал.

По словам мэра, эти проекты создают качественно новую среду для отдыха и активного досуга жителей столицы, возвращают жизнь прибрежным территориям и полностью соответствуют национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

