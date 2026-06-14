Ограничения на прием и выпуск судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В воскресенье, 14 июня, Жуковский не принимал самолеты, тогда как Домодедово принимал и отправлял рейсы лишь по согласованию с соответствующими органами. Из-за этого не исключались изменения в расписании вылетов и прилетов воздушных судов.

Это происходило на фоне атак БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву. В результате силы противовоздушной обороны (ПВО) с утра 14-го числа ликвидировали уже 8 беспилотников, летевших на столицу.

