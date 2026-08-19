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19 августа, 19:09

Происшествия

ChatGPT передал в ФБР переписку с мужчиной, угрожавшим убить возлюбленнную

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Чат-бот ChatGPT от компании OpenAI передал в ФБР переписку финансового аналитика банка Goldman Sachs Даррена Чжоу, который обсуждал с искусственным интеллектом планы убийства и изнасилования своей бывшей девушки, сообщает издание Post Millennial.

В разговоре с чат-ботом 25-летний Чжоу заявил, что убью экс-возлюбленную "до конца этого месяца", и что если она не достанется ему, то "не достанется никому". Система передала данные в ФБР, поскольку распознала прямые угрозы. ФБР, в свою очередь, направило материалы шерифу округа Палм-Бич во Флориде.

Пострадавшая подтвердила факт преследования, передав полиции скриншоты угроз, которые Чжоу отправлял ей через различные приложения. После ареста аналитика уволили из Goldman Sachs.

Ему предъявили обвинения в сталкинге при отягчающих обстоятельствах, письменных угрозах убийством и незаконном использовании средств связи – по совокупности ему грозило до 25 лет тюрьмы.

Чжоу согласился на сделку со следствием. В итоге его приговорили к условному наказанию, обязав носить электронный браслет и пройти курс реабилитации для домашних агрессоров.

Ранее сообщалось, что ChatGPT обучал пользователей создавать и использовать биологическое оружие. При этом биологи отметили, что ответы чат-бота отличались "смертельной точностью". Например, искусственный интеллект рассказывал, как приготовить рицин – это яд, который запрещен международными соглашениями.

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