05 октября, 18:53Транспорт
В России открыли первую отдельную воздушную трассу для гражданских БПЛА
Фото: МАХ/"Минтранс России"
В Ханты-Мансийском автономном округе открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.
Маршрут получил обозначение U1. Его протяженность составляет 440 километров, а высота полета – 800–830 метров, что соответствует новому классу воздушного пространства H. Как уточнили в министерстве, летать здесь смогут только дроны, оснащенные системами идентификации, навигации и безопасности.
"В России впервые запустили "выделенку" для беспилотников. <...> Главное преимущество – для полетов не нужно каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить временные или местные ограничения", – рассказали в ведомстве.
Запуск коридора упрощает регулярное применение гражданских БПЛА. Первой задачей маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут расширить возможности дронов в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий.
Ранее сообщалось, что Минтранс до конца года определит города, в которых пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Для этих целей уже объявлен конкурс. Кроме того, законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который урегулирует порядок такой доставки, планируется вскоре внести в Госдуму.
Эксперт рассказал, смогут ли дроны заменить курьеров