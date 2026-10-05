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05 октября, 18:53

Транспорт

В России открыли первую отдельную воздушную трассу для гражданских БПЛА

Фото: МАХ/"Минтранс России"

В Ханты-Мансийском автономном округе открыли отдельный воздушный коридор для гражданских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Маршрут получил обозначение U1. Его протяженность составляет 440 километров, а высота полета – 800–830 метров, что соответствует новому классу воздушного пространства H. Как уточнили в министерстве, летать здесь смогут только дроны, оснащенные системами идентификации, навигации и безопасности.

"В России впервые запустили "выделенку" для беспилотников. <...> Главное преимущество – для полетов не нужно каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить временные или местные ограничения", – рассказали в ведомстве.

Запуск коридора упрощает регулярное применение гражданских БПЛА. Первой задачей маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем такие коридоры могут расширить возможности дронов в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий.

Ранее сообщалось, что Минтранс до конца года определит города, в которых пройдет эксперимент по доставке грузов с помощью дронов. Для этих целей уже объявлен конкурс. Кроме того, законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах, который урегулирует порядок такой доставки, планируется вскоре внести в Госдуму.

Эксперт рассказал, смогут ли дроны заменить курьеров

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