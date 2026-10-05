Роспотребнадзор: чтобы не заразиться вирусом Коксаки, следует мыть руки перед едой

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Соблюдение простых мер предосторожности поможет снизить риск заражения вирусом Коксаки. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Специалисты рекомендуют регулярно мыть руки с мылом, особенно перед едой и после посещения общественных мест. Для питья следует использовать только бутилированную или кипяченую воду, а во время купания нельзя допускать попадания воды из бассейна в рот.

Фрукты и овощи также необходимо тщательно промывать бутилированной или кипяченой водой. По возможности стоит отказаться от посещения бассейнов, если есть сомнения в соблюдении там санитарно-гигиенических требований. Кроме того, рекомендуется не контактировать с людьми, у которых наблюдаются признаки респираторных или кишечных инфекций.

В ведомстве призвали обращаться за медицинской помощью при ухудшении самочувствия или появлении симптомов заболевания. К ним относятся повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головная боль и жидкий стул. Особенно важно обратиться к врачу при появлении таких признаков после возвращения из курортных стран.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) опроверг сообщения о массовой вспышке вируса Коксаки среди российских туристов во Вьетнаме. В организации отметили, что отдельные случаи заболевания возможны, особенно в местах массового отдыха, однако сейчас ситуация не отличается от обычной сезонной. РСТ продолжает уточнять информацию у туроператоров, работающих на вьетнамском направлении.