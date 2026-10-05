Теннисист Медведев заявил, что случайно попал в болельщика мячом

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Российский теннисист Даниил Медведев назвал несчастным случаем попадание мячом в голову болельщика в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине. Его слова приводит портал Univers Tennis.

По словам Медведева, сейчас он пытается связаться с пострадавшим, чтобы принести извинения. Теннисист подчеркнул, что его удар не был порывом гнева.

Сербский спортсмен Новак Джокович, в свою очередь, выразил поддержку россиянину, передает пресс-служба АТР. Он заявил, что уверен в непреднамеренности удара, и выразил надежду, что болельщик не пострадал.

Джокович также вспомнил собственный опыт: в 2020 году на Открытом чемпионате США он попал мячом в линейного арбитра и также был дисквалифицирован.

"Мне жаль Даниила, потому что я прекрасно понимаю, каково это быть дисквалифицированным в важном матче", – сказал он.

Об инциденте стало известно 5 октября. В матче против Джоковича Медведев после розыгрыша ударил ракеткой по мячу, который отлетел в голову болельщика на трибуне. Тогда судьи присудили ему поражение.

